Image: Fajri Mulia Hidayat / Shutterstock Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¡¼¥·¡¼»á¤¬¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBitchat¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡ÖBitchat¡×¤ÏÊ¬»¶·¿¥á¥Ã¥»¥¢¥×¥êGithub¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Bitchat¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Bitchat¤ÏÃæ±û½¸¸¢·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏ¢Íí¥Ä¡¼¥ë¡¢¤Ä¤Þ