¾®ÀéÃ«»Ô¤Ë¹©¾ì¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖJS¥Õ¥¡¥ó¥À¥ê¡×¤¬7·î14Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó161²¯±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¦¿·³ã»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈJS¥Õ¥¡¥ó¥À¥ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2021Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¡£¾®ÀéÃ«»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤ÏJS¥Õ¥¡¥ó¥À¥ê¿·³ã¤òÀßÎ©¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏJS¥Õ¥¡¥ó