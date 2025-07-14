´õ¾¯À­¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä°¦¹¥²È¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¦¥Ö¥í¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·ºî¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥°¥ì¡¼¡×¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤­¡¢¥È¡¼¥×¤ò¥À¥¤¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥È¡¼¥×¡×¤Ï¡¢42mm¤È45mm¤Î2¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥¦¥Ö¥í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸Â