¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥ó¥¹¥¿ÀÐÅÄ¤¬¸ø³«ËüÇî¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¼Ì¿¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹Å¸¼¨Èô¹Ô¤Ï12Æü¤È13Æü¤Ë¼Â¸½¤·¡¢Âç¤­¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤·¤â¤Èwaraii myraii´Û¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëComedy show¡ØCHALLENGE¡Ù¤ò¾å±éÃæ¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï