ÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤ØÂ£¤Ã¤¿¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×²¬ÅÄ·½±¦¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï2013Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÍ©¤«¤ÊÈà½÷¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î´Ç·²ð¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¡¢À¸ÅÌÌò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò½¸¤á¤Æ²°Âæ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤«¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×