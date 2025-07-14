Àè·î¤ËDDT¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×THE RAMPAGE¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖROCK IN RING 2025¡ÁÁÕ¤Ç¤íÂÇ·â¡¢¶«¤Ù´¿À¼¡Á¡×¤ÇÆþÃÄ¸å½éÀï¤ËÄ©¤ß¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¡¼¡ª¸«»ö¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥­¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿ÉðÃÎ³¤ÀÄÉðÃÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²¥¹¥È»²Àï¤È¤¤¤¦·Á¤Ç3ÅÙ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢6·î¤ËDDTÆþÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¡¢º£²ó¤¬½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½é»î¹ç¡£¾åÌîÍ¦´õ¡¢¾´¿Í¤È¥È¥ê¥ª¤òÁÈ