£Ä¡õ£Í¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¸å¾ì½ªÈ×¤ËµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£³»þ¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£µ·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£³¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤ÈÂçÉý¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ±¼Ò¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£´ü¤Ï»ñ¶â»Ù±ç»ö¶È¤ÏÁ°´üÊÂ¤ß¤ò¸«¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿Íºà»Ù±ç»ö¶È¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Çä¾å¹â¤Ï£±£·²¯£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£³¡¥£³¡óÁý¡Ë¤È£²¥±¥¿Áý¤ò¸«¹þ¤à¡£¤¿¤À¡¢