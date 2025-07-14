6·î²¼½Ü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿³ù¥±Ã«»Ô¤Î2·³ËÜµòÃÏ¤Î°ÜÅ¾¤ò½ä¤ê¡¢1·³¤ÈÆ±¤¸ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î°ÜÅ¾Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤âÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤­¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºµåÃÄ¤Ï26Æü¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼Â´Ø·¸¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤òÈò¤±¡¢³ù¥±Ã«»Ô¤â¸ø¼°È¯É½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀÅ´Ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À1·³ËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ëËÌ¹­Åç»Ô¼þÊÕ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ¶Ã×¤Ø¤ÎÇ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸