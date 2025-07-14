Ä¹ºê¡¦Ä¹ºê»Ô¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ìÉôÊ¬¤¬Êø¤ì¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÍ­¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£13Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤¬Êø¤ì¡¢¤¬¤ì¤­¤Ë¿Í¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶õ¤­²È¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ìÉôÊ¬¤¬Êø¤ì¡¢40ÂåÃËÀ­¤È30Âå¤ÎÃËÀ­¤Î2¿Í¤¬Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï