²Î¼ê¢®¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê76¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¹­À¥»á¡Ê81¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¢®¶¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥à¡¼¥ó¡¢È¢º¬¤Ç¥Î¥ó¥Ó¥ê²¹Àô¡×¤È½é¤á¤Æ¤ÎÉ×ÉØÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢50Ç¯Í¾¤êÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×ÉØ2¿Í¤À¤±¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë´¥ÇÕ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª»Ñ¡¢ÇÒ¸«¤Ç¤­¤Æ¡¢