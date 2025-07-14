ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖSTEAM¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¶µ°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢STEAM JAPANÂåÉ½Íý»ö¤Î°æ¾åÍ´Ì¦Íü¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£Âè2²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇÃµµæ³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎSTEAM¶µ°é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤äÀ¼¤«¤±¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å Í´Ì¦Íü¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤æ¤ß¤ê¡ËSTEAM JAPANÂåÉ½Íý»ö2018Ç¯¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¼Â»Ü¡£ÍâÇ¯¡¢(³ô)Barbara Pool¤Ë¤ÆSTE