¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤Î»Ð¡¦»°ÁÒçýÆà¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê4¡Ë¤ÈÄ¹½÷¤Î¡Ö¤ªÍ§Ã£¡×¤È¤Î¸½ºß¤ÈÌó4Ç¯Á°¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡×»°ÁÒçýÆà¤ÎÄ¹½÷¡õ¡È¤ªÍ§Ã£¡É¤ÎÀ¸¸å10¥ö·î¢ª4ºÐÈ¾¤Î¼Ì¿¿çýÆà¤Ï¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡£À¸¸å10¥ö·î¤ÎÌ¼¡Ê±¦¡Ë¤È¤ªÍ§Ã£¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¢ª4ºÐÈ¾¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ê2.3ËçÌÜ¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¤³¤³¤Ç2¿Í¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö1¥ö·î°ã¤¤