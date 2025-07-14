¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¤Ï7·î14Æü¡¢²Æ¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£"ÆüËÜ¤Î²Æ¤òÎä¤ä¤¹"¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ûÇ¼ÎÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç³«ºÅ8·î7Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º Ãæ±û¹­¾ì(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è)¤Ë¤Æ¡¢¸Þ´¶¤ÇÎÃ¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹15m¡¦¹â¤µ4m¤ÎµðÂç¡ÖÎ®¤· ¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¤¬¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À