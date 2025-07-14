¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Î»Õ¾¢¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬·ÝÇ½³¦¤Î»Õ¤È¶Ä¤°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£¥Ò¥í¥ß¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö·ë¹½½îÌ±Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë»þ·×¤ò¡¢ËèÆü¤½¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ØÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËèÆü¡£Å¹¤Î¿Í¤â·ù¤¬¤ë¤°¤é¤¤ËèÆü¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Çã¤Ã