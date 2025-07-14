¢£¾¾ËÜ¤ÏÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¼«»£¤ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÏ»ËÜÌÚ¤Î³¹Ãæ¤Ë¤â½ÐË× ¡ÚÆ°²è¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¤·¾¾ËÜ½á¤¬´é¤ò´ó¤»¤ë¡È´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡É Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Î7·î16Æü20»þ54Ê¬～¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÇÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬»Ê²ñ¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Á¡Ö»Ê²ñ¤Î¾¾ËÜ½á¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡£ÆóµÜ¤¬MC¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤Ï»Ê²ñ¼Ô¥Ý¥¸