¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤ä¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¼ý³Ï¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÆ±»þµ¯ÍÑÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¿·»Ø´ø´±¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ì¥¢¥ëºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡£CWC½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ë0-4