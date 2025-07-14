¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢¸ø³«38Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷398Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ56²¯±ß¤òÆÍÇË¡£4½µÏ¢Â³¤Ç½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤Ë»É·ã¼õ¤±¤¿Ç¯²¼ÇÐÍ¥¢¡µÈÂôÎ¼¼ç±é¡Ö¹ñÊõ¡×¶½¹Ô¼ýÆþ56²¯±ß¤òÆÍÇË±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç