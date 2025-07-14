½÷À­¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢70Âå¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¡¢½÷À­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò14Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åËÌÂô¤Î½»Âð¤Ç¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ²ÈÆâ¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢60Âå¤Î½÷À­¤¬½»Âð¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤Ç¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ë¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿À×