¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£²Î¼êËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤«¤é¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¼Â»Ð¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×»þÂå¤Ë¡ÖËÌÅç»°Ïº»Õ¾¢¤ÎÁ°ºÂ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç³êÀî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³Ú²°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ËÌÅç¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÌ¡ºÍ¤Ç¤Ï¡Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬²¼¼ê¤ä¤«¤é¡¢²Î¤ò