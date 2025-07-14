¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥­¡¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ì¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀäÌÇ¥é¥¤¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¾å2500m¤ÎÃÏ¤Ç¿ÍÎà¤ÎÅ¨¡È¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡É¤Ë¸«¤Ä¤«¤êÄÉ¤ï¤ì¤ë3¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀäÌÇ¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¡ª¡Ø¥¨¥ì¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀäÌÇ¥é¥¤¥ó¡ÙËÜÊÔ±ÇÁüËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¡¼¤¬¡¢¡Ø¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¼ç±é¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦