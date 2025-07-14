¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î13Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶¥ÇÏWIN5¤ÇÌó2207Ëü±ß¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤Îwin5Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï11Æü¤Ë¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤ËÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇú±×¤­¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢13Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥ÇÏ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖWIN5¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿13Æü¤Ë°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º1¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤òÅªÃæ¤µ¤»¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð