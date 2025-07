ROSIER by Her lip toが約2年ぶりに大阪・梅田「ルクア イーレ」に帰ってきます。2025年7月11日(金)~7月17日(木)の期間限定で開催されるPOP UP SHOPでは、新作ランジェリーをいち早くチェックできるチャンス♡話題の機能性インナー「Icy Veil」や、人気フェムケアアイテム「Versailles」シリーズなど、ROSIERの魅力が詰まったラインナップで皆さまをお迎えします。 大阪限定♡新作を先