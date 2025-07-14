¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë²¿¤À¤«Ìþ¤µ¤ì¤ë¡Á¡×¿·¥É¥é¥Þ¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×(TBS)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?ÂçÊª?2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ë¤µ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÆü¡¹»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë²¿¤À¤«Ìþ¤µ¤ì¤ë¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾®»ù²Ê²ÊÄ¹¡¦Í­¾¾¤·¤ª¤êÌò¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ(49)¤È´Ç¸î»Õ¤ÎÀ¥¸ÍÉñ»ÒÌò¤Î¾¾°æÍÚÆî(24)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥É¥é¥ÞÃæ¤Î±¡Æâ¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È°ã¤¦¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×ÌÚ