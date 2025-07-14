¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÅÄºêÍ¤°ì¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬Âçºå¤Ç¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·î¤Ë1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â»²²Ã¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À·à¾ì¤Ç¤·¤«ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥é¥é¥é¥é¥¤ÂÎÁà¡É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿³ºº¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Á¡£¤¿¤À¤ÎÂÎÁà¤Ê¤ó¤À¤è¤Í