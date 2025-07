the band apartが、ビルボードライブ東京公演を9月12日に開催する。 (関連:the band apart 木暮栄一「HIPHOP Memories to Go」第10回バンド初期の作風に大きく影響したMock Orangeとの出会い) 本公演は、the band apart (naked)名義のアコースティック編成となり、東京で一日限りの開催に。the band apartは、ビルボードライブでは2018年に初登場、2023年には東京、横浜、大阪の3会場をまわるツア