ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ï1ºÐÉôÌç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¾å¾ìÈÖ¹æ80ÈÖ¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¥é¥ó¤Î2024¡×¤Ï3²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¶â³Û¤ÏÀÇÈ´¤­¡Ë¡£¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î²´ÇÏ¡£Êì¥é¥Ó¥Ã¥È¥é¥ó¤Ï17Ç¯¥í¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¡£1ºÐ¾å¤Î¥é¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¡ÊÉã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë1ºÐ¤Ç2²¯7500Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£