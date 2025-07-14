[7.13 ¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡ ¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 3-0 ¥Ñ¥êSG ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯]¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤«¤é¼õ¤±¤¿Àú¤ê¤ËÈ¿·â¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤ÏX¤Ç»î¹ç·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î°ÌÃÖ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²Í¶õ¤Î