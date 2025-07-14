»°½Å¸©¡¦ÄÅ¤Î¾úÂ¤¥á¡¼¥«¡¼²¼ÄÅ¾ßÌý¤Ï6·î29¡Á30Æü¡¢¹±Îã¤ÎÃÏ°è´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¼ÄÅ¾ßÌý ´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Î¾Æü¤È¤âºÇ¹â30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤¤Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ½»Ì±¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬Áá¤¯¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ç¼´¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÆÃµé ÍøÊ¼±Ò¡×¤äÇ»¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡ÖÂçÃÏ¤Î¤·¤º¤¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ßÌý¡¢¤ß¤½¡¢¤Ä¤æ¡¢¤¿¤ì¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Åù¤òÃ±ÉÊ°ìÎ§30¡ó°ú¤­¤ÇÈÎÇä¡£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¡Ö»É¿È¤Ë