¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¤¬»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬Á¢¤à¤è¤¦¤Ê³Û¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£·§ËÜ¸©¤Î40ÂåÃËÀ­¡Ê»öÌ³¡¦´ÉÍý¡¿Ç¯¼ý1000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬180Ëü±ß¼å¤À¤Ã¤¿¤¬º£Ç¯¤Ï200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»Ùµë³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢Áý¼ýÁý±×¡×¤Ç