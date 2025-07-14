11Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤ÈV.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬¡¢7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à PR¥¤¥Ù¥ó¥È in ¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼¹­¾ì¤Î¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»YS¤«¤é¤Ï·´¹ÀÌé¤È½ÅÎ±Æü¸þ¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤«¤é¤Ï»³ÅÄºÚÆá¸÷¤È¿ù±ºÊ¸¹á¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÌ³¤Æ»YS¤Î2Ì¾¤Ï12:30