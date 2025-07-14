7·î2Æü¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¿··¿3008¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£3008¤Ï¥×¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSUV¤ÎÃæ³ËÅª¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢º£¥â¥Ç¥ë¤Ï3À¤ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¿·³«È¯¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSTLA-Medium¡Ê¥¹¥Æ¥é ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½é¤Î¼Ö¼ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼3008¡Ê¼Ì¿¿25ÅÀ¡Ë¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Û¤ÜÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤Â¸ºß¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥â¥ó¥Ù¥ê¥¢¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë18À¤µª¤«¤é·Ú¹©¶È