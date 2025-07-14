14Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÈ¬Ä¬3ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëJRÅì³¤¤ÎÂç°æ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¡¢È¯ÅÅµ¡¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤Î50ÂåÃËÀ­¤¬´¶ÅÅ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÅìµþÏÑ´ß½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ­¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤Î°ìÉô¤¬¾Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó10Ê¬Á°¤«¤é¡¢Â¾¤Î5¿Í¤ÈÅÀ¸¡ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£