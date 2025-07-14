ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤ÊÀÖÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¥¼¡ª¡×¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ÉÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ó¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£FC¡ÖNON KNOCK¡×¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÈ±¡ßÀå½Ð¤·¤Ç°ìÁØ¥í¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬»ä¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¸ì¤êÄ¾¤¹¡ÈRenarrate