149.71200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 147.53¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 147.38¸½ÃÍ 147.11¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 145.81100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 145.6510Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 145.55°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 145.45°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 145.3621Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 145.36°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 144.86°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 144.19¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 143.20¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2