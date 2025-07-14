¼Â»ÜÃæ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤Ï¡¢Kindle¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Ï¡¢µð¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿ÍÎà¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¸½ºß¡¢Kindle¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏËÜºî¤ÎÂè1´¬¤è¤êÂè3´¬¤Þ¤Ç¤¬³Æ77±ß¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤