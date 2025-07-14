³ÕµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¡á£¸Æü¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹/Evan Vucci/AP via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊË¡¾Ê¤Î¥á¥â¤ò¤á¤°¤ê»Ù»ý¼Ô¤Î°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î°ìÉô¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ó¥Ç¥£»á¤òÄÉ