¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¸¡»öÁíÄ¹¤¬¡ÖGoogle¡¦Microsoft¡¦OpenAI¡¦Meta¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ³Æ¼Ò¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Attorney General Bailey Fights To Expose Big Tech Censorship Of President Trump As AI Chatbots Produce Fake News | Attorney General Office of Missourihttps://ago.mo.gov/attorney-general-bailey-fights-t