ÂæÉ÷5¹æ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤Ë¤Ï14ÆüÌë¤«¤é³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¾õ¤Î±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°½Å¤ä´ôÉì¡¢°¦ÃÎ¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë50mm¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë14Æü¡¢ÂæÉ÷5¹æ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë´ØÅì¤â