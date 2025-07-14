RIIZE½é¤ÎÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡×¤¬¡¢7·î12Æü¡¦13Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¸ø±é¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIIZE¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¡É¤ËÊÑ¿ÈºòÇ¯²Æ¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô15¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 RIIZE FAN-CON ¡ÆRIIZING DAY¡Ç JAPAN HALL TOUR¡×¤Ç¡¢¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿RIIZE¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢½é¤Î