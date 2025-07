ディリゲントは、独ReloopのDJコントローラー「Reloop Mixtour」および「Reloop Mixtour Pro」用のキャリングバッグ「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」の販売を開始した。価格は5,500円。「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」は、独ReloopのDJコントローラー「Reloop Mixtour」および「Reloop Mixtour Pro」用に作られたキャリン