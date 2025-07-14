·úÁ°È´¤­¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡ô10¤¬13ÆüÊüÁ÷¡£#10¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÎ¢¹ÖºÂ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÆâ½ïÏÃ¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë´ë²è¡Ö·úÁ°ÇúÇË¡ª¤Þ¤Ã¤¿¤ê°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤­¥Þ¥Þ¡¢¼ÂÄï¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·