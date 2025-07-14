¡ÚÂè20ÏÃ¡Û 7·î14Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§30¥³¥¤¥ó ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï7·î14Æü¡¢»³Âë·Ê»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×Âè20ÏÃ¤ò¡Ö½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï30¥³¥¤¥ó¡£ ËÜºî¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Î²¿¤è¤ê¤â¥Û¥Óー¤ò°¦¤¹¤ë¥À¥¦¥Ê―¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¡É¾¯Ç¯¡É¤³¤È¿·¥¿À²¤Î¸òÎ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜ³Ê¥Û¥Óー¥³¥á¥Ç¥£¡£¸½ºß¡¢½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß