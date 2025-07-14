B1¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï7·î14Æü¡¢¹­Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤«¤é¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÏÅÄ¥Á¥ê¥¸¤È¡¢2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î¿·µ¬Áª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸½ºß36ºÐ¤Î²ÏÅÄ¤Ï¡¢208¥»¥ó¥Á122¥­¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿ー¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2015－16¥·ー¥º¥ó¤«¤é·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡¢ÀçÂæ89ERS¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2020－21¥·ー