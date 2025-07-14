BTS¤ÎJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬¾¯Ç¯´¶°î¤ì¤ë¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤Î¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ù¸ø±é¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥¸¥ß¥ó¤ÎLAºÇ¿·¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÚÆ°²è¡ÛRM¤¬¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤¿2014Ç¯¤Î¥¸¥ß¥ó¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡õ0¡§24～¡Ë ¢£LA¤ÇRM¤ËË¹»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿J