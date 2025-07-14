Snow Man¤¬7·î14Æü¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·¶Ê¡ÖSERIOUS¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛSnow Man¤Î¡ØCDTV¡Ù¥³¥á¥ó¥È¡¿¡Ú²èÁü¡Û¡ÖSERIOUS¡×MV°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£Snow Man¤¬7·î14Æü¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¡ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜ´Ü¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤È¥á