¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Î¥Û¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-FIRE¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·À½ÉÊ¤Ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢1/7¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖS-FIRE¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¡×¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼  Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë