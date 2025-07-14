14Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¿Þ»ÕÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£Ä®ÅÄ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë8¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô7¿Í¤È¡¢70Âå¤Î½÷À­±¿Å¾¼ê¤é¿¦°÷2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»àË´¤·¤¿ÃËÀ­°Ê³°¤ÏÁ´°÷½÷À­¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÏJRÊ¥