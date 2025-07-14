ÂæÉ÷5¹æ¤¬´ØÅì¤ËÀÜ¶áÃæ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅì³¤¤Ç¤ÏÂç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤òÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£