ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç£´·î¡¢Á´Íç¤ÎÃË¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î¶¯Ã¥¤ä¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤À»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï£±£´Æü¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ­¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦À¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¸¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´·î£²£±Æü¸á¸å£¸»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¸©Àî¸ý»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷µÈÅÄ¸÷Äª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£´£¶ºÐ¡Ë¤ò¸å¤í¤«¤é¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£µÈ