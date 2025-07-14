X(µìTwitter)¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÇØ·Ê¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤äÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ¶¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¹­¤¬¤ê¤ò²òÀÏ¤¹¤ëÈó±ÄÍø¤Î¸¦µæ¡¦À¯ºöµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¸¦µæ½ê(DDIA)¤¬¸ø³«¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥È¤Î¤¦¤Á90¡ó¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£A Deep Dive into